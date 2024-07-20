മലപ്പുറം ചങ്ങരംകുളത്ത് യുവാവിനെ കിടപ്പുമുറിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി
Jul 20, 2024, 10:44 IST
മലപ്പുറം ചങ്ങരംകുളത്ത് യുവാവിനെ കിടപ്പുമുറിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ചങ്ങരംകുളം നന്നംമുക്കിലാണ് സംഭവം. കാഞ്ഞിയൂർ സ്വദേശി നിഹാലാണ്(23) മരിച്ചത്
രണ്ട് ദിവസം മുമ്പാണ് നിഹാൽ വദേശത്ത് നിന്നും നാട്ടിലെത്തിയത്. ആത്മഹത്യയെന്നാണ് നിഗമനം. മൃതദേഹം ചങ്ങരംകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ
