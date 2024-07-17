മലപ്പുറം പൊന്നാനിയിൽ എച്ച് 1 എൻ 1 പനി ബാധിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു

By News DeskJul 17, 2024, 15:44 IST
മലപ്പുറം പൊന്നാനിയിൽ എച്ച് 1 എൻ 1 പനി ബാധിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു. പൊന്നാനി സ്വദേശിയായ 47കാരിയാണ് മരിച്ചത്. കുന്നംകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം

ഒരാഴ്ചയായി രോഗബാധിതയായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ആദ്യം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയ ഇവരെ പിന്നീട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ജില്ലയിൽ മലമ്പനിയും സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
 


