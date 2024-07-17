മലപ്പുറം പൊന്നാനിയിൽ എച്ച് 1 എൻ 1 പനി ബാധിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു
Jul 17, 2024, 15:44 IST
ഒരാഴ്ചയായി രോഗബാധിതയായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ആദ്യം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയ ഇവരെ പിന്നീട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ജില്ലയിൽ മലമ്പനിയും സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
മലപ്പുറം പൊന്നാനിയിൽ എച്ച് 1 എൻ 1 പനി ബാധിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു. പൊന്നാനി സ്വദേശിയായ 47കാരിയാണ് മരിച്ചത്. കുന്നംകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം
