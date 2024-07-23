മാലിന്യമുക്ത നവകേരളം പദ്ധതി: സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി
Jul 23, 2024, 12:34 IST
ജനകീയ ക്യാമ്പയിനായി മാലിന്യമുക്ത പരിപാടി ഏറ്റെടുക്കാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ആമയിഴഞ്ചാൻ തോട്ടിൽ മാലിന്യം നീക്കുന്നതിനിടെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളി ജോയ് മരിച്ച സംഭവത്തിന് പിന്നാലെയാണ് സർക്കാർ ഗൗരവമായി വിഷയം ഏറ്റൈടുത്തത്.
സംസ്ഥാനത്തെ മാലിന്യ പ്രശ്നം നേരിടാൻ കൂടുതൽ നടപടികളിലേക്ക് കടന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. മാലിന്യ മുക്ത നവകേരളം പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചു. ജൂലൈ 27ന് വൈകുന്നേരം 3.30നാണ് യോഗം
