മുതലപ്പൊഴിയിൽ വീണ്ടും അപകടം; ശക്തമായ തിരമാലയിൽപ്പെട്ട് വള്ളം മറിഞ്ഞു
Jul 13, 2024, 12:44 IST
[ad_1]
ഇന്ന് രാവിലെ മത്സ്യബന്ധനം കഴിഞ്ഞ് തിരികെ ഹാർബറിലേക്ക് വന്ന വള്ളം മുങ്ങിയിരുന്നു. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി ഷിജുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വള്ളമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. വലിയ തിരയെ തുടർന്ന് വെള്ളം വള്ളത്തിലേക്ക് കയറുകയായിരുന്നു.
[ad_2]
മുതലപ്പൊഴിയിൽ വീണ്ടും അപകടം. മത്സ്യബന്ധനം കഴിഞ്ഞ് തിരികെ വരുന്നതിനിടെ വള്ളം മറിഞ്ഞു. ശക്തമായ തിരമാലയിൽ പെട്ടാണ് വള്ളം മറിഞ്ഞത്. പൂന്തുറ സ്വദേശിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അത്യുന്നതൻ എന്ന വള്ളമാണ് മറിഞ്ഞത്. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരുക്കില്ല
ഇന്ന് രാവിലെ മത്സ്യബന്ധനം കഴിഞ്ഞ് തിരികെ ഹാർബറിലേക്ക് വന്ന വള്ളം മുങ്ങിയിരുന്നു. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി ഷിജുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വള്ളമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. വലിയ തിരയെ തുടർന്ന് വെള്ളം വള്ളത്തിലേക്ക് കയറുകയായിരുന്നു.
[ad_2]