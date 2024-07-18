മുന്നറിയിപ്പിലാതെ ആലപ്പുഴ-ധൻബാദ് എക്‌സ്പ്രസ് വൈകിയത് രണ്ടര മണിക്കൂർ; യാത്രക്കാർക്ക് ദുരിതം

By News DeskJul 18, 2024, 10:20 IST
യാത്രക്കാരെ വലച്ച് റെയിൽവേ. മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ആലപ്പുഴ-ധൻബാദ് എക്‌സ്പ്രസ് സമയം മാറ്റി. രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട ധൻബാദ് എക്‌സ്പ്രസ് രണ്ടേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വൈകിയാണ് പുറപ്പെട്ടത്.

ഇതോടെ വണ്ടിക്കായി വിവിധ സ്‌റ്റേഷനുകളിൽ കാത്തിരുന്ന യാത്രക്കാരാണ് ദുരിതത്തിലായത്. ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് അടക്കം ജോലിക്ക് പോകുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം ആശ്രയിക്കുന്ന ട്രെയിനാണിത്. മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിൽ മറ്റ് യാത്രാ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു

ട്രെയിൻ മുന്നറിയിപ്പിലാതെ വൈകിയതിനെ തുടർന്ന് യാത്രക്കാർ പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു. ധൻബാദിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ എത്തിയപ്പോൾ താമസിച്ചെന്നും ഇതാണ് വൈകിയതിന് കാരണമെന്നുമാമ് റെയിൽവേ നൽകിയ വിശദീകരണം.
 


