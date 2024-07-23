മൂവാറ്റുപുഴയിൽ സ്‌കൂൾ ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മതിലിൽ ഇടിച്ചു; വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരുക്ക്

By News DeskJul 23, 2024, 11:58 IST
മൂവാറ്റുപുഴയിൽ സ്‌കൂൾ ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മതിലിൽ ഇടിച്ചു; വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരുക്ക്
മൂവാറ്റുപുഴയിൽ സ്‌കൂൾ ബസ് നിയന്ത്രണം തെറ്റി മതിലിൽ ഇടിച്ച് വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഫാദർ ജോസഫ് മെമ്മോറിയൽ സ്‌കൂളിന്റെ ബസാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.

മൂവാറ്റുപുഴ കാക്കശ്ശേരി-കാളിയാർ റോഡിലാണ് അപകടം. വളവിൽ വെച്ച് ബസിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടമാകുകയായിരുന്നു. പരുക്കേറ്റവരെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആരുടെയും പരുക്ക് ഗുരുതരമല്ല
 


