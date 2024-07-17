രമേഷ് നാരായണനോട് വിശദീകരണം തേടി ഫെഫ്ക
നടൻ ആസിഫ് അലിയെ അപമാനിച്ച സംഭവത്തിൽ രമേഷ് നാരായണനോട് വിശദീകരണം തേടി ഫെഫ്ക മ്യൂസിക് യൂണിയൻ. ഇന്നലെയാണ് ഫെഫ്കയുടെ ഭാഗമായ മ്യൂസിക് യൂണിയൻ രമേഷ് നാരായണനോട് വിശദീകരണം തേടിയത്. മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വിശദീകരണ കുറിപ്പിൽ രമേഷ് നാരായണൻ നൽകിയതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു
എംടി വാസുദേവൻ നായരുടെ ഒമ്പത് കഥകളെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുങ്ങുന്ന ആന്തോളജി സിനിമ മനോരഥങ്ങളുടെ ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് ചടങ്ങിനിടെയാണ് പുരസ്കാരം നൽകാനെത്തിയ ആസിഫ് അലിയെ രമേഷ് നാരായണൻ അപമാനിച്ചത്. രമേഷ് നാരായണന് പുരസ്കാരം നൽകാൻ ആങ്കർ വിളിച്ചത് ആസിഫ് അലിയെ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ആസിഫ് പുരസ്കാരം നൽകിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് നോക്കാനോ ഹസ്തദാനം നൽകാനോ രമേഷ് നാരായണൻ തയ്യാറിയിരുന്നില്ല.
പിന്നാലെ സംവിധായകൻ ജയരാജിനെ വിളിച്ചുവരുത്തി പുരസ്കാരം ജയരാജിന്റെ കൈയിൽ കൊടുത്ത് അത് സദസിനെ നോക്കി രമേഷ് നാരായണൻ വാങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ ആസിഫ് അലി പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നതും കാണാമായിരുന്നു.
