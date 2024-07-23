രാജ്യം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ കൈകളിൽ സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ബജറ്റ്: കെ സുധാകരൻ

By News DeskJul 23, 2024, 14:52 IST
രാജ്യം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ കൈകളിൽ സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ബജറ്റ്: കെ സുധാകരൻ
ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര ബജറ്റിനെ പരിഹസിച്ച് കോൺഗ്രസ് എംപിമാർ. ബജറ്റിനെ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ എംപി രൂക്ഷമായാണ് വിമർശിച്ചത്. രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു മേഖലയും നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ കൈകളിൽ സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ബജറ്റാണിതെന്ന് കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു

പലതും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടിടത്ത് നടത്തിയത് മേൽനോട്ട ചികിത്സയാണ്. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും വിഹിതം നൽകണം. നൽകിയതല്ലെന്നും ഘടകകക്ഷികൾക്ക് മാത്രമാണെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു

ധനമന്ത്രിക്ക് ആന്ധ്രയിലോ ബിഹാറിലോ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാമായിരുന്നുവെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ പരിഹസിച്ചു. ഭൂരിഭാഗം പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ആന്ധ്രക്കും ബിഹാറിനും വേണ്ടിയാണ്. രാഷ്ട്രീയ അതിജീവനത്തിനുള്ള ടൂൾ കിറ്റ് മാത്രമായി ബജറ്റിനെ മാറ്റി. കേരളത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് സഹമന്ത്രിമാരുള്ള കാര്യം പാടേ മറന്നുവെന്നും ഷാഫി പറഞ്ഞു.
 


