രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ പ്രസംഗം ഫേസ്ബുക്കിൽ ഷെയർ ചെയ്തു; പോലീസുദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ അന്വേഷണം

By News DeskJul 29, 2024, 14:41 IST
യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ പ്രസംഗം ഫേസ്ബുക്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ കണ്ണൂരിൽ പോലീസുദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ അന്വേഷണം. കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെ സീനിയർ പോലീസ് ഓഫീസർ പ്രിൻസിനെതിരെയാണ് അന്വേഷണം. സംഭവം പോലീസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിഷ്പക്ഷതക്ക് കളങ്കം വരുത്തിയെന്നാണ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടേ  കണ്ടെത്തൽ

സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ചെറുപുഴ സിഐക്ക് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി നിർദേശം നൽകി. ഒരാഴ്ചക്കുല്‌ളിൽ കുറ്റാരോപണ മെമ്മോ നൽകണമെന്നും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ ഉത്തരവിലുണ്ട്.
 


