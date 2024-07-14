റോബോട്ടിക് ക്യാമറയിൽ ജോയിയുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ പതിഞ്ഞതായി സൂചന
Jul 14, 2024, 14:08 IST
തിരുവനന്തപുരം: ആമയിഴഞ്ചാൻ തോടിൽ കാണാതായ ജോയിക്കു വേണ്ടിയുള്ള തെരച്ചിൽ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ. തെരച്ചിലിനായി ഉപയോഗിച്ച റോബോട്ടിക് ക്യാമറയിൽ ചിത്രം പതിഞ്ഞതായി സൂചന. ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. മാലിന്യം മൂലം രക്ഷാപ്രവർത്തനം പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ്. മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കിയാൽ മാത്രമേ രക്ഷാപ്രവർത്തനം മുന്നോട്ടു പോകൂ എന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ജോയിയുടെ ശരീരഭാഗം എന്നു സംശയിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞത്.
ജോയി വീണതിന്റെ 10 മീറ്റർ മാറിയാണ് ശരീരഭാഗങ്ങളെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ദൃശ്യം ലഭിച്ചത്. രക്ഷാ ദൗത്യം 27 മണിക്കൂർ പിന്നിടുമ്പോഴും ജോയിയെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല
