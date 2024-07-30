വയനാടിന് കൈത്താങ്ങുമായി തമിഴ്‌നാട്; 5 കോടി ധനസഹായം, രക്ഷാദൗത്യത്തിന് പ്രത്യേക സംഘം

Jul 30, 2024
ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തം വിതച്ച വയനാടിന് ദുരിതാശ്വാസ സഹായമായി അഞ്ച് കോടി രൂപ അടിയന്തരമായി അനുവദിച്ച് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ. മലയാളി ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ഡോ. ജിഎസ് സമീരൻ, ജോണി ടോം വർഗീസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുളള പ്രത്യേക സംഘത്തെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളും ഏകോപിപ്പിക്കാനായി വയനാട്ടിലേക്ക് അയച്ചു

ഇവർക്കൊപ്പം രക്ഷാപ്രവർത്തകരും വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരും അടങ്ങുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുമുണ്ടാകും. അവശ്യവസ്തുക്കളും വയനാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി എം കെ സ്റ്റാലിൻ ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് എല്ലാ പിന്തുണയും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു


 


