വയനാടിന് കൈത്താങ്ങുമായി വിക്രം; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് 20 ലക്ഷം നൽകി

By News DeskJul 31, 2024, 17:11 IST
വയനാടിന് കൈത്താങ്ങുമായി വിക്രം; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് 20 ലക്ഷം നൽകി
[ad_1]

കേരളത്തിന്റെ കണ്ണീരായി മാറിയ വയനാട് ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിൽ കേരളത്തിന് സഹായഹസ്തവുമായി സിനിമാ താരം വിക്രം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് വിക്രം 20 ലക്ഷം രൂപ സംഭാവന ചെയ്തു. വിക്രത്തിന്റെ കേരളത്തിലെ ഫാൻസ് അസോസിയേഷനാണ് താരം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് തുക നൽകിയ വിവരം അറിയിച്ചത്

അതേസമയം ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതമായി തുടരുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. 191 പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ട്. നാട് ഇതുവരെ കാണാത്ത ദുരന്തമാണുണ്ടായത്. 

ദുരന്തമേഖലയിൽ നിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ ഊർജിത ശ്രമം നടക്കുകയാണ്. ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നു. 1592 പേരെ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു
 


[ad_2]

Tags

Share this story

Featured

You may like