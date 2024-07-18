വയനാട്ടിൽ നടന്ന ക്യാമ്പിൽ കെ മുരളീധരനെ വിമർശിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കെ സുധാകരൻ
Jul 18, 2024, 17:44 IST
[ad_1]
വയനാട്ടിൽ നടന്ന കെപിസിസി ക്യാമ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ കെ മുരളീധരനെതിരെ വിമർശനം ഉയർന്നെന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. തൃശ്ശൂരിലെ തോൽവി പാർട്ടിയുടെ വീഴ്ച മാത്രമല്ല, സ്ഥാനാർഥിയുടെ കൂടി വീഴ്ചയാണെന്ന് പ്രതാപൻ വിമർശിച്ചെന്നായിരുന്നു വാർത്ത
[ad_2]
വയനാട്ടിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്യാമ്പിൽ കെ മുരളീധരനെ വിമർശിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ. ക്യാമ്പിൽ ഒരു നേതാവിനെയും വിമർശിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കെ സുധാകരൻ വ്യക്തമാക്കി. മുരളീധരനെ വിമർശിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ടിഎൻ പ്രതാപനും പ്രതികരിച്ചു
തന്നെ വ്യക്തിപരമായ ദ്രോഹിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ടിഎൻ പ്രതാപന്റെ ആരോപണം. സംഭവത്തിൽ പാർട്ടിക്ക് പരാതി നൽകുമെന്നും നിയമപരമായി നീങ്ങുമെന്നും പ്രതാപൻ അറിയിച്ചു.
വയനാട്ടിൽ നടന്ന കെപിസിസി ക്യാമ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ കെ മുരളീധരനെതിരെ വിമർശനം ഉയർന്നെന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. തൃശ്ശൂരിലെ തോൽവി പാർട്ടിയുടെ വീഴ്ച മാത്രമല്ല, സ്ഥാനാർഥിയുടെ കൂടി വീഴ്ചയാണെന്ന് പ്രതാപൻ വിമർശിച്ചെന്നായിരുന്നു വാർത്ത
[ad_2]