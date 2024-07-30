വള്ളത്തോൾ നഗറിനും വടക്കാഞ്ചേരിക്കും ഇടയിൽ വെള്ളക്കെട്ട്; ചില ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കി
Jul 30, 2024, 09:41 IST
കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് വള്ളത്തോൾ നഗറിനും വടക്കാഞ്ചേരിക്കും ഇടയിലെ റെയിൽവേ പാളത്തിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടു. ഇതേ തുടർന്ന് ചില ട്രെയിനുകൾ ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കി. എറണാകുളം-ഇന്റർസിറ്റി എക്സ്പ്രസ് തൃശ്ശൂരിൽ സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കും
തിരുനെൽവേലി-പാലക്കാട് പാലരവി എക്സ്പ്രസ് ആലുവ വരെ മാത്രമായിരിക്കും സർവീസ് നടത്തുക. തിരുവനന്തപുരം-ഷൊർണൂർ വേണാട് എക്സ്പ്രസ് ചാലക്കുടിയിൽ സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കും.
