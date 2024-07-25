വാഴക്കുളത്ത് ഫൊറോന പള്ളി വികാരിയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

By News DeskJul 25, 2024, 11:04 IST
മൂവാറ്റുപുഴ വാഴക്കുളം സെന്റ് ജോർജ് ഫൊറോന പള്ളി വികാരിയെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഫാദർ ജോസഫ് കുഴികണ്ണിയിലിനെയാണ്(65) പള്ളിക്ക് സമീപമുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. പള്ളിയുടെ പാചക പുരയോട് ചേർന്നുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം പുലർച്ചെ ജോലിക്ക് എത്തിയ ജീവനക്കാരനാണ് വൈദികനെ തൂങ്ങിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഏറെ നാളായി വിവിധ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളുള്ള ആളായിരുന്നു ഫാദർ ജോസഫ് എന്നാണ് വിവരം. ഇതിന്റെ മനോവിഷമത്തിലാകാം ആത്മഹത്യയെന്നാണ് നിഗമനം.
