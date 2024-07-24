വിയ്യൂരിൽ നിന്ന് കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ ശ്രീലങ്കൻ പൗരനായ പ്രതി രക്ഷപ്പെട്ടു

വിയ്യൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്നും തൃശ്ശൂർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ തടവുകാരൻ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ എറണാകുളം കോസ്റ്റൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ശ്രീലങ്കൻ പൗരനാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്

എറണാകുളം ജില്ലാ ജയിലിൽ നിന്നാണ് ഇയാളെ വിയ്യൂരിലേക്ക് മാറ്റിയത്. സെൻട്രൽ ജയിലിൽ വെച്ച് പ്രതിയുടെ പക്കൽ നിന്നും നിരോധിത വസ്തു കണ്ടെത്തിയ കേസിലാണ് ബുധനാഴ്ച കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ കൊണ്ടുപോയത്.
 


