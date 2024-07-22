വേങ്ങരയിൽ നവവധുവിനെ മർദിച്ച സംഭവം; അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് വിട്ടു
Jul 22, 2024, 14:58 IST
[ad_1]
കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ പോലീസ് അലംഭാവം കാണിച്ചതോടെ മെയ് 28നാണ് യുവതി എസ് പിക്ക് പരാതി നൽകിയത്. എസ്പിയുടെ നിർദേശത്തെ തുടർന്ന് കേസിൽ ഗുരുതര വകുപ്പുകൾ ചേർത്തു. ഇതോടെ ഫായിസും മാതാവ് സീനത്തും മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടി കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഇത് തള്ളിയതോടെയാണ് ഫായിസ് ഒളിവിൽ പോയത്.
[ad_2]
മലപ്പുറം വേങ്ങരയിൽ നവവധുവിന് മർദനമേറ്റ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് വിട്ടു. മലപ്പുറം ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പിക്കാണ് അന്വേഷണ ചുമതല. ദുബൈ വഴി സൗദിയിലേക്ക് കടന്ന ഒന്നാം പ്രതി മുഹമ്മദ് ഫായിസിനായി ബ്ലൂ കോർണർ നോട്ടീസ് ഇറക്കും. പ്രതിയെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ തുടരുകയാണ്
വേങ്ങര സ്വദേശിയായ നവവധുവിനാണ് ഭർതൃവീട്ടിൽ മർദനമേറ്റത്. ഭർത്താവിന്റെ മർദനത്തിൽ യുവതിയുടെ കേൾവി ശക്തിക്ക് തകരാർ പറ്റിയിരുന്നു. പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും പ്രതിയായ മുഹമ്മദ് ഫായിസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല
കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ പോലീസ് അലംഭാവം കാണിച്ചതോടെ മെയ് 28നാണ് യുവതി എസ് പിക്ക് പരാതി നൽകിയത്. എസ്പിയുടെ നിർദേശത്തെ തുടർന്ന് കേസിൽ ഗുരുതര വകുപ്പുകൾ ചേർത്തു. ഇതോടെ ഫായിസും മാതാവ് സീനത്തും മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടി കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഇത് തള്ളിയതോടെയാണ് ഫായിസ് ഒളിവിൽ പോയത്.
[ad_2]