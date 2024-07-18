വൻ കുതിപ്പിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ്; പവന് 120 രൂപ കുറഞ്ഞു
Jul 18, 2024, 12:08 IST
[ad_1]
18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 5700 രൂപയായി. വെള്ളിയുടെ വിലയിലും കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗ്രാം സാധാരണ വെള്ളിക്ക് രണ്ട് രൂപ കുറഞ്ഞ് 98 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
[ad_2]
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ്. പവന് 120 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 54,880 രൂപയിലെത്തി. ഇന്നലെ 55,000 രൂപയിലാണ് പവന് വ്യാപാരം നടന്നത്
ഇന്നലെ ഒറ്റയടിക്ക് 720 രൂപയാണ് പവന് വർധിച്ചത്. അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണവിലയും ഇന്നലെ റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ചിരുന്നു. വിപണിയിൽ ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ വില 6860 രൂപയാണ്
18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 5700 രൂപയായി. വെള്ളിയുടെ വിലയിലും കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗ്രാം സാധാരണ വെള്ളിക്ക് രണ്ട് രൂപ കുറഞ്ഞ് 98 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
[ad_2]