ശരീരത്തിന്റെ പാതിഭാഗം ചെളിക്കുള്ളിൽ; കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന യുവാവിന് അരികിലേക്ക് രക്ഷാപ്രവർത്തകരെത്തി
വയനാട് ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ മുണ്ടക്കൈയിൽ തെളിയിൽ പുതഞ്ഞു കിടക്കുന്ന യുവാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം. ശരീരത്തിന്റെ പാതിഭാഗം ചെളിക്കുള്ളിൽ അകപ്പെട്ട നിലയിലാണ് യുവാവ്. ഇതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ നേരത്തെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. മുണ്ടക്കൈ മേഖല ഒറ്റപ്പെട്ട് പോയതിനാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ ഇവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. നിലവിൽ ആശ്വാസ വാർത്തയാണ് വരുന്നത്. രക്ഷാപ്രവർത്തകർ യുവാവിന് സമീപത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്
ഇയാളെ എങ്ങനെ ചെളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത്. രക്ഷിക്കണേയെന്ന് യുവാവ് അലറിക്കരയുന്നതായിരുന്നു നേരത്തെ വന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നത്. പ്രദേശത്ത് കനത്ത മഴയും കുത്തൊഴുക്കുമുള്ളതിനാൽ രക്ഷാദൗത്യവും ദുഷ്കരമാണ്.
നിരവധി വീടുകളുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ ചെളിയും മണ്ണും കല്ലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മേഖലയിൽ നാനൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം. മുണ്ടക്കൈ ടൗൺ പൂർണമായും ഒലിച്ചുപോയെന്നാണ് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന റിപ്പോർട്ട്
