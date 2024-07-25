ഷാഹിനയുടെ ആത്മഹത്യ: സിപിഐ നേതാവായ സുഹൃത്തിനെതിരെ ഭർത്താവ്

By News DeskJul 25, 2024, 16:52 IST
ഷാഹിനയുടെ ആത്മഹത്യ: സിപിഐ നേതാവായ സുഹൃത്തിനെതിരെ ഭർത്താവ്
[ad_1]

എഐവൈഎഫ് നേതാവ് ഷാഹിനയുടെ ആത്മഹത്യയിൽ സുഹൃത്തായ സിപിഐ നേതാവിനെതിരെ പരാതിയുമായി ഭർത്താവ് സാദിഖ്. സുഹൃത്തിനെതിരെ സിപിഐ പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്കാണ് സാദിഖ് പരാതി നൽകിയത്. പോലീസിലും ഇയാൾക്കെതിരെ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്

വിദേശത്തായിരുന്നു സാദിഖ് ബുധനാഴ്ചയാണ് നാട്ടിലെത്തിയത്. സുഹൃത്തിന്റെ അമിതമായ ഇടപെടലിലൂടെ ഷാഹിനക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തന്റെ കുടുംബ സ്വത്ത് വിഹിതം വിറ്റുകിട്ടിയ പണത്തിലാണ് ബാധ്യത തീർത്തത്. ഇതിന് ശേഷം വ്യക്തിഗത വായ്പയും എടുത്തിരുന്നു

തങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്‌നം കാരണം ഷാഹിന ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ലെന്നും സാദിഖ് പറയുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് വടക്കുമണ്ണത്തെ വാടകവീട്ടിൽ ഷാഹിനയെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത്.
 


[ad_2]

Tags

Share this story

Featured

You may like