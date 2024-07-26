ഷിരൂരിലേക്ക് കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാർ പോകാൻ വൈകിയത് ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് കെ മുരളീധരൻ
മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കാണാതായ കോഴിക്കോട് സ്വദേശി അർജുന് വേണ്ടി തെരച്ചിൽ നടക്കുന്ന ഷിരൂരിലേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രിമാർ പോകാൻ വൈകിയത് ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് കെ മുരളീധരൻ. കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ പോയ ദിവസം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രിമാർ പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുമായിരുന്നു
സ്ഥലം എംഎൽഎയായ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഇപ്പോഴാണ് പോയത്. മന്ത്രിമാർ പോകാൻ വൈകിയത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. സ്വന്തം മണ്ഡലം അല്ലെങ്കിലും മഞ്ചേശ്വരം എംഎൽഎ അവിടെ തുടരുന്നുണ്ട്. തെരച്ചിൽ വൈകിയതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കമായി ഇതിനെ കാണരുത്
ദേശീയപാത നിർമാണത്തിലെ അപാകത കേരളത്തിലും പ്രതിഫലിക്കും. അർജുന്റേത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായി കണക്കാക്കേണ്ട. സൈബർ ആക്രമണം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ഉണ്ടായ ദുരന്തത്തേക്കാൾ ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ വേദനാജകമാണെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.
