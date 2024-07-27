ഷൂട്ടിംഗിനിടെ കാർ തലകീഴായി മറിഞ്ഞു; നടൻ അർജുൻ അശോകൻ അടക്കം അഞ്ച് പേർക്ക് പരുക്ക്

By News DeskJul 27, 2024, 08:11 IST
സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിനിടെയുണ്ടായ കാർ അപകടത്തിൽ നടൻ അർജുൻ അശോകൻ അടക്കം അഞ്ച് പേർക്ക് പരുക്ക്. അർജുൻ അശോകും സംഗീത് പ്രതാപും മാത്യു തോമസും സഞ്ചരിച്ച കാർ തലകീഴായി മറിയുകയായിരുന്നു. കൊച്ചി എംജി റോഡിൽ വെച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മൂന്ന് നടൻമാർക്കും പരുക്കേറ്റു

വഴിയിൽ നിർത്തിയിട്ട രണ്ട് ബൈക്കുകളിൽ കാർ തട്ടി ബൈക്ക് യാത്രക്കാരായ രണ്ട് പേർക്കും പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ബ്രൊമാൻസ് എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെയാണ് അപകടം. സിനിമയിലെ സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്ററായിരുന്നു കാർ ഓടിച്ചത്. പുലർച്ചെ 1.30ഓടെയാണ് അപകടം നടന്നത്. 

നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ തലകീഴായി മറിയുകയും മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന കാറിലിടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ കാർ റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഫുഡ് ഡെലിവറി ബോയിയുടെ ബൈക്കിലിടിച്ചു.
 


