By News DeskJul 13, 2024, 15:20 IST
സംസ്ഥാനതല പരിപാടികളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കും; പ്രാദേശിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും മുരളീധരൻ
പ്രാദേശിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുമെങ്കിലും സംസ്ഥാനതല പാർട്ടി പരിപാടികളിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ.മുരളീധരൻ. പാർലമെൻറ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയമുണ്ടെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് നേടാനുണ്ട്. 

പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം. തൃശൂരിൽ വോട്ട് ചോർന്നത് അറിയാതെ പോയത് ആരുടെ കുറ്റമാണെന്നും കെ. മുരളീധരൻ ചോദിച്ചു. കോൺഗ്രസ് ആര്യനാട് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ പരിപാടിയിലാണ് കെ. മുരളീധരൻ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. 

തൃശൂരിലെ തോൽവിക്ക് ശേഷം കോൺഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പരിപാടിയിൽ മുരളീധരൻ ആദ്യമായാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സജീവമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.


