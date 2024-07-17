സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴ തുടരുന്നു; വയനാട് ജില്ലയിൽ റെഡ് അലർട്ട്
Jul 17, 2024, 15:26 IST
ജൂൺ 19 വരെ ശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്നാണ് അറിയിപ്പ്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ന്യൂനമർദവും വടക്കൻ കേരള തീരം മുതൽ ഗുജറാത്ത് തീരം വരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ന്യൂനമർദ പാത്തിയുമാണ് മഴ ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ കാരണം.
സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴ തുടരുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജില്ലയിൽ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ തീവ്രമായ മഴ തുടരും. രാവിലെ വയനാട് ഓറഞ്ച് അലർട്ടായിരുന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. ഉച്ചയോടെയാണ് അലർട്ടിൽ മാറ്റം വരുത്തിയത്
എട്ട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് തുടരുകയാണ്. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
