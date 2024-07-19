സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; പവന് ഇന്ന് 360 രൂപ കുറഞ്ഞു

By News DeskJul 19, 2024, 11:20 IST
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; പവന് ഇന്ന് 360 രൂപ കുറഞ്ഞു
സംസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. പവന് ഇന്ന് 360 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 54,520 രൂപയായി. 

ഗ്രാമിന് 45 രൂപയുടെ കുറവാണ് വന്നത്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 6815 രൂപയായി. ബുധനാഴ്ച പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 720 രൂപ വർധിച്ച് വില 55,000 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു. 

പിന്നീട് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് 480 രൂപയുടെ കുറവ് സംഭവിച്ചു. ഈ മാസം തുടക്കത്തിൽ 53,000 രൂപയായിരുന്നു പവന്റെ വില.
 


