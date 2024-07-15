സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ്; പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞു
Jul 15, 2024, 11:20 IST
[ad_1]
സ്വർണ വില 54,000 കടന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിപണിയിൽ വലിയ നിശ്ചലാവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്
[ad_2]
സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടു ദിവസം മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്ന സ്വർണ വിലയിൽ ഇടിവ്. പവന് 80 രൂപയാണ് താഴ്ന്നത്. 54,000 രൂപയാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില. ഗ്രാം വില പത്തു രൂപ കുറഞ്ഞ് 6760 ആയി.
വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയായിരുന്നു പവൻ വില. ഈ മാസം ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ജൂലൈ ആറാം തീയതിയാണ്. അന്ന് 54,120 രൂപയായിരുന്നു ഒരു പവന്റെ വില.
സ്വർണ വില 54,000 കടന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിപണിയിൽ വലിയ നിശ്ചലാവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്
[ad_2]