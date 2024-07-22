സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും കുറവ്; അഞ്ച് ദിവസത്തിനിടെ കുറഞ്ഞത് 840 രൂപ

By News DeskJul 22, 2024, 11:46 IST
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും കുറവ്; അഞ്ച് ദിവസത്തിനിടെ കുറഞ്ഞത് 840 രൂപ
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. ഇന്ന് പവന് 80 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. 54,160 രൂപയാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില. പത്തുരൂപയാണ് ഗ്രാമിന് കുറഞ്ഞത്. 6770 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില. അഞ്ചുദിവസത്തിനിടെ 840 രൂപയാണ് ഇടിഞ്ഞത്. 


ഈ മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ 53,000 രൂപയായിരുന്നു സ്വർണവില. 16 ദിവസത്തിനിടെ 2000 രൂപ വർധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വർണവില വീണ്ടും 55,000ത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് വില ഇടിയുന്നതാണ് കാണാനായത്.

ഓഹരി വിപണിയിലെയും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെയും ചലനങ്ങളാണ് സ്വർണവിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. മെയ് മാസം 20നാണ് 55,120 രൂപയായി ഉയർന്ന് സ്വർണവില പുതിയ ഉയരം കുറിച്ചത്.


