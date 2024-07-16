സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്; പവന് 280 രൂപ ഉയർന്നു

By News DeskJul 16, 2024, 11:20 IST
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്; പവന് 280 രൂപ ഉയർന്നു
[ad_1]

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്. പവന് ഇന്ന് 280 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 54,280 രൂപയായി. 

ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 35 രൂപ വർധിച്ച് 6785 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാം 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ വില 5630 രൂപയാണ്. 

അതേസമയം വെള്ളിയുടെ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഒരു ഗ്രാം സാധാരണ വെള്ളിയുടെ വില 99 രൂപയിൽ തുടരുന്നു. 

ഇന്നലെ പവന്റെ വിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ് സംഭവിച്ചിരുന്നു. രണ്ട് ദിവസം മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്ന സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നലെ 80 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു.
 


[ad_2]

Tags

Share this story

Featured

You may like