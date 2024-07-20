സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട്; ടോവിനോ ചിത്രം ‘അജയന്റെ രണ്ടാം മോഷണം’ റിലീസ് തടഞ്ഞു
സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് പരാതിയെ തുടർന്ന് ടോവിനോ തോമസ് നായകനായെത്തുന്ന പുതിയ ചിത്രമായ അജയന്റെ രണ്ടാം മോഷണത്തിന്റെ റിലീസ് എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സബ് കോടതി താൽകാലികമായി തടഞ്ഞു. എറണാകുളം സ്വദേശി ഡോ. വിനീത് UGM പ്രൊഡക്ഷൻസിനെതിരെ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.
3.20 കോടി രൂപ തൻ്റെ പക്കൽ നിന്നും നിർമാതാക്കൾ കൈപ്പറ്റിയെന്നും ചിത്രത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം രഹസ്യമായി കൈമാറിയെന്നും പരാതിയിലുണ്ട്. ചിത്രത്തിൻ്റെ തീയേറ്റർ, OTT, സാറ്റലൈറ്റ് റിലീസുകൾക്ക് വിലക്ക് ബാധകമാണ്.
മാജിക് ഫ്രെയിംസ്, UGM പ്രൊഡക്ഷൻസ് എന്നീ ബാനറുകളിൽ ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ, ഡോ. സക്കറിയ തോമസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.
