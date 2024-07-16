സ്കൂൾ വരാന്തയിൽ നവജാത ശിശുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച സംഭവം; മാതാവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു
Jul 16, 2024, 12:32 IST
കാസർകോട് ആദൂർ പഞ്ചിക്കല്ല് സ്കൂൾ വരാന്തയിൽ നവജാത ശിശുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ മാതാവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പ്രദേശത്ത് തന്നെയുള്ള വീട്ടിൽ അവശനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ 32കാരിയാണ് കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ. ഇവർ അവിവാഹിതയാണെന്നാണ് വിവരം
ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് സ്കൂൾ വരാന്തയിൽ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിൽ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തിയത്. നാട്ടുകാർ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് എത്തി കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പിന്നീട് സ്കൂളിന്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലീസ് സംഘം പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു
ഓരോ വീടും കയറിയിറങ്ങിയായിരുന്നു പരിശോധന. ഇതിനിടെയാണ് പ്രദേശത്തുള്ള വീട്ടിൽ 32കാരിയെ അവശനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. യുവതിയെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ കുഞ്ഞിന്റെ മാതാവ് താൻ തന്നെയാണെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. ഷിമോഗ സ്വദേശിയാണ് കുഞ്ഞിന്റെ പിതാവെന്നാണ് സൂചന.
