സ്വർണവില കുത്തനെ ഉയർന്നു; ഒറ്റയടിക്ക് പവന് വർധിച്ചത് 760 രൂപ
Aug 13, 2024, 15:43 IST
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുത്തനെ ഉയർന്നു. പവന് 760 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വിപണിവില 52,520 രൂപയാണ്.
ഗ്രാമിന് 95 രൂപ വർധിച്ചു. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 6565 രൂപയായി. ഇന്നലെ സ്വർണത്തിന് 200 രൂപ വർധിച്ചിരുന്നു. 51,760 രൂപയായിരുന്നു ഇന്നലെ പവന്റെ വില,
ജൂലൈ 17ന് സ്വർണവില 55,000 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ബജറ്റിൽ ഇറക്കുമതി തീരുവ കുറച്ചതോടെ സ്വർണവില പടിപടിയായി ഇറങ്ങിയിരുന്നു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി വില വീണ്ടുമുയരുകയാണ്.