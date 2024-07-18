സർക്കാർ വിചാരിച്ചാലും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ സംഭാവനകളെ വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ചെന്നിത്തല
Jul 18, 2024, 12:14 IST
കർണാടക സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ച പ്രാദേശിക തൊഴിൽ സംവരണ ബില്ല് കർണാടകയുടെ ഭാവിക്ക് തന്നെ ദോഷം ചെയ്യുമെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. ബംഗളൂരുവിൽ അടക്കം നിരവധി മലയാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് പോലൊരു ദേശീയ പാർട്ടിക്ക് അങ്ങനെയൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് തീരുമാനം കർണാടക സർക്കാർ മരവിപ്പിച്ചതെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
സർക്കാർ വിചാരിച്ചാലും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ സംഭാവനകളെ വിസ്മരിക്കാനോ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാനോ കഴിയില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി ധീരമായി നടപ്പാക്കാനുള്ള കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടത് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയാണ്. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ പേര് പരാമർശിക്കാതിരുന്നത് കൊടും തെറ്റാണ്
പദ്ധതിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിന്റെ ജാള്യതയാണ് പിണറായിക്ക്. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ഫൗണ്ടേഷന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ക്ഷണിച്ചത് തങ്ങളുടെ മര്യാദയാണെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു
