ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടണം; അത് സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമെന്ന് പി സതീദേവി
Aug 13, 2024, 17:20 IST
ജസ്റ്റിസ് ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടണമെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ പി സതീദേവി. റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവരുന്നതോടെ സിനിമ മേഖലയിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും. റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും സതീദേവി പറഞ്ഞു
എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തിയത് എന്ന് പറയാൻ സർക്കാരിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. അതിന് തയ്യാറാണെന്ന് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വകാര്യത മാനിച്ചു കൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടണമെന്നാണ് വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ആഗ്രഹം.
സിനിമാ മേഖലയിൽ ആത്മാഭിമാനത്തോടെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായി ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ വിധി സഹായകരമാകുമെന്ന് കരുതുന്നതായും പി സതീദേവി പറഞ്ഞു.