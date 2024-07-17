ഹൈറിച്ച് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസ്; കെഡി പ്രതാപനെ ഇഡി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു

By News DeskJul 17, 2024, 14:44 IST
ഹൈറിച്ച് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസ്; കെഡി പ്രതാപനെ ഇഡി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു
[ad_1]

ഹൈറിച്ച് സാമ്പത്തി തട്ടിപ്പ് കേസിൽ കമ്പനി ഡയറക്ടർ കെഡി പ്രതാപനെ ഇഡി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്ന കൊച്ചിയിലെ പ്രത്യേക കോടതിയാണ് പ്രതാപനെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഇഡി കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത്. പ്രതിയെ ഇന്നും നാളെയും കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്നായിരുന്നു ഇഡിയുടെ ആവശ്യം

ഹൈറിച്ച് മൾട്ടിലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ശൃംഖലയിൽ പങ്കാളികളായ നിക്ഷേകരുടെയും പ്രതാപന്റെ ഭാര്യ ശ്രീനയുടെയും ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇഡി പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. ഇവരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും പ്രതാപനെ ചോദ്യം ചെയ്യുക

നിലവിൽ എറണാകുളം ജില്ലാ ജയിലിൽ റിമാൻഡിലാണ് ഇയാൾ. നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് പിരിച്ചെടുത്ത കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കള്ളപ്പണ ഇടപാടിലൂടെ വിദേശത്തേക്ക് കടത്തിയെന്നും ഇത് കണ്ടെത്താൻ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്നായിരുന്നു ഇഡിയുടെ ആവശ്യം.
 


[ad_2]

Tags

Share this story

Featured

You may like