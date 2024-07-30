12 ക്യാമ്പുകൾ ആരംഭിച്ചു; ഉത്തരവ് കാത്തുനിൽക്കാതെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി

By News DeskJul 30, 2024, 14:23 IST
12 ക്യാമ്പുകൾ ആരംഭിച്ചു; ഉത്തരവ് കാത്തുനിൽക്കാതെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി
[ad_1]

വയനാട്ടിൽ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നതായി മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ്. 12 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടിവെള്ളം, ഭക്ഷണമടക്കം എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി ഉത്തരവിന് കാത്തുനിൽക്കാതെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു

ക്യാമ്പുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ സമീപത്ത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായം കൂടി തേടുന്നുണ്ട്. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പുനർവിന്യസിക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. 

അതേസമയം ദുരന്ത മേഖലയിൽ 250ഓളം പേർ ഇനിയും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കാത്ത ദുരന്തമേഖലകളിൽ ഇനിയുമുണ്ട്. ചൂരൽമലയിൽ നിന്ന് മുണ്ടക്കൈ ഭാഗത്തേക്കുള്ള പാലം ഒലിച്ചുപോയതിനാൽ ഇവിടേക്ക് എത്തിപ്പെടാനാകാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ എയർ ലിഫ്റ്റിംഗിനും തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
 


[ad_2]

Tags

Share this story

Featured

You may like