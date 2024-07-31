14കാരിയെ കാറിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചു; 19കാരൻ അറസ്റ്റിൽ
Jul 31, 2024, 14:53 IST
കാസർകോട് കാഞ്ഞങ്ങാട് പതിനാലുകാരിയെ കാറിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ കേസിൽ പ്രതി പോക്സോ പ്രകാരം അറസ്റ്റിൽ. കാഞ്ഞങ്ങാട് പടന്നക്കാട് സ്വദേശി ജാസിമിനെയാണ് (19) അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
പെൺകുട്ടിയെ മൂന്നുമാസമായി ഫോൺവഴിയും നേരിട്ടും പിന്തുടർന്ന ഇയാൾ കഴിഞ്ഞദിവസം കാറിൽ കൊണ്ടുപോയി ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതി പെൺകുട്ടിയെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴിയാണ് പരിചയപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് സൗഹൃദം നടിച്ച് കാറിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
