2028ലുണ്ടാകുക യുഡിഎഫ് സർക്കാർ; വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ പേര് നൽകുമെന്ന് മുരളീധരൻ
Jul 17, 2024, 15:20 IST
തറക്കല്ലിട്ട ദിവസം തന്നെ നിർമാണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് വന്ന സർക്കാരിന്റെ അലംഭാവം മൂലമാണ് പദ്ധതി വൈകിയത്. അല്ലെങ്കിൽ തുറമുഖ പ്രവർത്തനം പൂർണ തോതിലാകുമായിരുന്നുവെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.
വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ ഫലമാണെന്ന് കെ മുരളീധരൻ. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി അനുസ്മരണത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുരളീധരൻ. 2028ൽ തുറമുഖം കമ്മീഷനിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ ആകും കേരളം ഭരിക്കുക. അന്ന് തുറമുഖത്തിന് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ പേര് നൽകുമെന്നും കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു
നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെ കരുണാകരന്റെ പേര് പറയുന്നതു പോലെ വിഴിഞ്ഞം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ ഓർക്കും. ഏറെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി വിഴിഞ്ഞത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്.
