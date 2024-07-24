8 ദിവസം മുമ്പ് കാണാതായ യുവാവിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി; മൃതദേഹം അഴുകിയ നിലയിൽ
Jul 24, 2024, 17:28 IST
കണ്ണൂരിൽ 8 ദിവസം മുമ്പ് കാണാതായ യുവാവിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കോളയാട് മേനച്ചോടിയിലെ തയ്യിൽ വീട്ടിൽ റെനിമോൻ യേശുരാജാണ്(35) മരിച്ചത്. കോളയാട് സെന്റ് കോർണേലിയോട് ദേവാലയത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലത്താണ് മൃതദേഹം കണ്ടത്
മൃതദേഹം അഴുകിയ നിലയിലായിരുന്നു. ജൂലൈ 16 മുതൽ റെനിമോനെ കാണാനില്ലായിരുന്നു. ചെറുവാഞ്ചേരി ചെങ്കൽ ക്വാറിയിൽ ലോറി ഡ്രൈവറായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബൈക്ക് മേനച്ചോടി റോഡ് സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു
