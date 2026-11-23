ഇ20 പെട്രോൾ വിവാദം; കർണാടകയുടെ പരിശോധനാ രീതിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സുരേഷ് ഗോപി
റിഫൈനറികളിൽ നിന്നാണോ സാമ്പിൾ എടുത്തതെന്ന് മന്ത്രി
പാലക്കാട്: പെട്രോളിൽ നിശ്ചിത അളവിലും കൂടുതൽ എഥനോൾ കണ്ടെത്തിയ കർണാടക സർക്കാരിന്റെ പരിശോധനാ രീതിയെ കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതക സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി ചോദ്യം ചെയ്തു; ഇ20 ഇന്ധനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ അദ്ദേഹം തള്ളി.
റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പറയുന്ന 27, 28 ശതമാനം എഥനോൾ അളവ് ‘അസ്വീകാര്യ’മാണെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം, സാമ്പിളുകൾ റിഫൈനറികളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ശേഖരിച്ചതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇന്ധനം ഗതാഗതത്തിലും റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലെ ഭൂഗർഭ ടാങ്കുകളിലെ സംഭരണത്തിലും ഉൾപ്പെടെ പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഉപയോക്താവിലെത്തുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ‘മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഞങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ ഞങ്ങൾ ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കുകയോ ആ സൗകര്യങ്ങൾ സീൽ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല,’ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ചട്ടങ്ങളും നയങ്ങളും പാലിക്കേണ്ടത് എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും ഇതിനായി ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിഷയം രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കരുതെന്നും, പരിസ്ഥിതി പ്രതിബദ്ധതകൾ നിറവേറ്റി ശുദ്ധ ഊർജത്തിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടത് രാജ്യത്തിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പരാഗ്വെ, ബ്രസീൽ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ എഥനോൾ ബ്ലെൻഡിങ് ഇതിലും ഉയർന്ന നിലയിലാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം, ശാസ്ത്രീയ വിലയിരുത്തലുകളും നിയന്ത്രണ വ്യവസ്ഥകളും അനുസരിച്ച് ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ബ്ലെൻഡിങ് 30 അല്ലെങ്കിൽ 40 ശതമാനമാക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു.
ഇ20 പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോക്താക്കളെ നിർബന്ധിക്കുന്നുവെന്ന ആശങ്കയ്ക്ക് നിർബന്ധമില്ലെന്നും ജനങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവകാശമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി. പെട്രോൾ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിക്കാനുള്ള കേരള സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ, അത്തരം പരിശോധനകൾ നടത്താൻ സംസ്ഥാനത്തിന് എല്ലാ അവകാശവുമുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രത്തിന്റെ രീതിയിലുള്ള പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിച്ച ശേഷം കോടതിയിൽ കാണാമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
കർണാടകയിലെ ഏഴ് ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച 63 സാമ്പിളുകളിൽ പലതും ഇ20 പരിധി കവിഞ്ഞെന്നും ഉയർന്ന അളവ് 31.2 ശതമാനമായിരുന്നുവെന്നുമാണ് കർണാടക ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി റിസ്വാൻ അർഷാദ് പറയുന്നത്; എണ്ണ വിപണന കമ്പനികൾ ഈ കണ്ടെത്തലുകളും പരിശോധനാ രീതിയും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 27 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും നിന്നുള്ള 893 ഇ20 സാമ്പിളുകളിൽ (കർണാടകയിലെ 56 ഉൾപ്പെടെ) എഥനോൾ 19–21 ശതമാനത്തിനിടയിലാണെന്ന് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിരുന്നു.
കേരളം നാല് ജില്ലകളിൽ പെട്രോൾ സാമ്പിൾ പരിശോധന ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. താരതമ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ശുദ്ധ പെട്രോൾ സാമ്പിളുകൾക്കായി കേരളത്തിലെ കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഴ്സ് ലബോറട്ടറി നടത്തിയ അഭ്യർഥനകൾ പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികൾ പലതവണ നിരസിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
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