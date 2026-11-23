കോപ്-31 കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടി കരാറാകാതെ പിരിഞ്ഞു; അന്തിമ കരട് രേഖ തള്ളി യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും വികസ്വര രാജ്യങ്ങളും
അന്റാലിയ (തുർക്കി): ആഗോളതാപനത്തെ ചെറുക്കാനുള്ള നിർണ്ണായക തീരുമാനങ്ങളില്ലാതെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ 31-ാം കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടി (COP31) സമവായത്തിലെത്താതെ പിരിഞ്ഞു. നിശ്ചയിച്ചതിലും 44 മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ടുനിന്ന മാരത്തൺ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലും അന്തിമ കരട് രേഖയിൽ സമവായമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഉച്ചകോടി പരാജയപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ കോപ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഉച്ചകോടിയായി അന്റാലിയ സമ്മേളനം മാറി.
അന്തിമ കരട് രേഖയിൽ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ (Fossil Fuels) ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതാണ് പ്രധാന തർക്കത്തിന് കാരണമായത്. സൗദി അറേബ്യയും റഷ്യയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എണ്ണ ഉത്പാദക രാജ്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദത്തെത്തുടർന്ന് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ കരട് രേഖയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയെന്ന് ആരോപിച്ച് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ (EU), യുകെ, പാനമ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ രേഖയെ ശക്തമായി എതിർത്തു. കരട് രേഖ ദുർബലമാണെന്നും കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാൻ പര്യാപ്തമല്ലെന്നും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വ്യക്തമാക്കി.
കൂടാതെ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ നേരിടാൻ വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ട സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന്റെ (Climate Finance) കാര്യത്തിലും കൃത്യമായ തീരുമാനമുണ്ടായില്ല. കരട് രേഖയിൽ ചില വിയോജിപ്പുകളുണ്ടെങ്കിലും ഉച്ചകോടി പൂർണ്ണമായും പരാജയപ്പെടാതിരിക്കാൻ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന നിലപാടാണ് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടുന്ന വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ (LMDC) സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാൽ, സമവായം സാധ്യമല്ലെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ പുതിയ കരട് രേഖ ഇനി അവതരിപ്പിക്കില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉച്ചകോടി അധ്യക്ഷനും തുർക്കി പരിസ്ഥിതി മന്ത്രിയുമായ മുറാത്ത് കുറും സമ്മേളനം അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
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