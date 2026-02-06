മാരത്തണുകളിൽ വിസ്മയം തീർത്ത് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ശിഹാബ്; പ്രോകാം സ്ലാം (Procam Slam) അവാർഡ് സ്വന്തമാക്കി
കോട്ടക്കൽ: നിശ്ചയദാർഢ്യവും കഠിനാധ്വാനവും കൈമുതലാക്കി സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ശിഹാബ് കാനാഞ്ചേരി കായിക ലോകത്തെ അഭിമാനകരമായ 'പ്രോകാം സ്ലാം' (Procam Slam) അംഗീകാരം സ്വന്തമാക്കി.
ഇന്ത്യയിലെ നാല് പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിൽ നടന്ന മാരത്തൺ മത്സരങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.
ഒരിക്കലെങ്കിലും മുംബൈ മാരത്തണിൽ പങ്കെടുത്തു പ്രോകാം നേടണമെന്ന വലിയ സ്വപ്നത്തിലേക്കുള്ള ശിഹാബിന്റെ യാത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രോകാം ഇന്റർനാഷണൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കഠിനമേറിയ റണ്ണിംഗ് ചലഞ്ചുകളിൽ ഒന്നാണിത്.
നാല് വ്യത്യസ്ത നഗരങ്ങളിലായി നടന്ന മത്സരങ്ങൾ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ അവാർഡിന് അർഹനായത്:
ടാറ്റ മുംബൈ മാരത്തൺ: 42.19 കി.മീറ്റർ (ഫുൾ മാരത്തൺ), വേദാന്ത ഡൽഹി ഹാഫ് മാരത്തൺ: 21.1 കി.മീറ്റർ, ടാറ്റ സ്റ്റീൽ കൊൽക്കത്ത: 25.2 കി.മീറ്റർ, ടി.സി.എസ് വേൾഡ് ബംഗളൂരു: 10 കി.മീറ്റർ.
കോട്ടക്കൽ റണ്ണേഴ്സ് ക്ലബ്ബിലെ സജീവ അംഗമായ ശിഹാബിന്റെ ഈ വിജയം മലപ്പുറത്തെ കായിക പ്രേമികൾക്കും വലിയ ആവേശം നൽകുന്നതാണ്.
കഠിനമായ പരിശീലനത്തിലൂടെയും ആത്മവിശ്വാസത്തിലൂടെയും ഏത് വലിയ ലക്ഷ്യവും കീഴടക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.