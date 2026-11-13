Friday, 13 November 2026 About Us · Contact Us
ഹോംകേരളം

തലസ്ഥാനത്ത് വൻ സ്വർണക്കവർച്ച; ചാലയിൽ വൈഷ്ണവി ജ്വല്ലറി ഉടമയെ തടഞ്ഞുനിർത്തി 250 പവൻ കവർന്നു

ഒരു കോടിയോളം രൂപയുടെ സ്വര്‍ണം നഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം

By Metro Journal Team · 13 Nov 2026, 08:01 AM
Vaishnavi - തലസ്ഥാനത്ത് വൻ സ്വർണക്കവർച്ച; ചാലയിൽ വൈഷ്ണവി ജ്വല്ലറി ഉടമയെ തടഞ്ഞുനിർത്തി 250 പവൻ കവർന്നു

തിരുവനന്തപുരം: ചാലയില്‍ വന്‍ സ്വര്‍ണകവര്‍ച്ച. വൈഷ്ണവി ജ്വല്ലറി ഉടമയില്‍ നിന്ന് 250 പവനോളം സ്വര്‍ണം മോഷണം പോയി. ഇദ്ദേഹം സ്വര്‍ണവുമായി വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് കവര്‍ച്ച നടന്നത്. മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശി നന്ദകുമാറില്‍ നിന്നാണ് മോഷ്ടാക്കള്‍ സ്വര്‍ണം കവര്‍ന്നത്.

ഇന്നലെ രാത്രി 10 മണിയോടെയാണ് ജ്വല്ലറിയില്‍ നിന്ന് ഉടമ വീട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. ബുള്ളറ്റിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത്. ഈ സമയം മറ്റൊരു ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ടുപേര്‍ തന്റെ കൈയില്‍ നിന്ന് സ്വര്‍ണം പിടിച്ചുപറിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഉടമ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു കോടിയോളം രൂപയുടെ സ്വര്‍ണം നഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തുവച്ചാണ് മോഷണം നടന്നതെന്നാണ് വിവരം. ജ്വല്ലറിയില്‍ നിന്ന് അധികം അകലെയല്ലാത്ത ഒരു ഇടവഴിയില്‍ വച്ചാണ് മോഷണം നടന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്.

സംഭവത്തില്‍ ഫോര്‍ട്ട് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. എന്തിനാണ് ഇത്രയേറെ സ്വര്‍ണം ഉടമ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് എന്നത് ഉള്‍പ്പെടെ പരിശോധിക്കും. സമീപത്തെ സിസിടിവികളില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചാകും അന്വേഷണം.

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവർത്തനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കൂ ❤️
ഒറ്റത്തവണയോ എല്ലാ മാസവുമോ ചെറിയൊരു തുക നൽകാം
Support
#breaking#maharashtra#police#robbery#തിരുവനന്തപുരം#മഹാരാഷ്ട്ര#യാത്ര

ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ

അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ പെരുന്നയിലേക്ക്; മന്നം ജയന്തി ആഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ പെരുന്നയിലേക്ക്; മന്നം ജയന്തി ആഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

1 മണിക്കൂർ മുൻപ്
യാത്ര മുടക്കാൻ വിമാനത്തിനുള്ളിൽ വ്യാജ ഹൈജാക്ക് ഭീഷണി; കൊൽക്കത്തയിൽ 56-കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

യാത്ര മുടക്കാൻ വിമാനത്തിനുള്ളിൽ വ്യാജ ഹൈജാക്ക് ഭീഷണി; കൊൽക്കത്തയിൽ 56-കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

3 മണിക്കൂർ മുൻപ്
താൻ വീട്ടുതടങ്കലിലാണെന്ന് സോനം വാങ്ചുക്ക്; വീടിന് ചുറ്റും സായുധ കാവൽക്കാരെ വിന്യസിച്ചതായി ആരോപണം

താൻ വീട്ടുതടങ്കലിലാണെന്ന് സോനം വാങ്ചുക്ക്; വീടിന് ചുറ്റും സായുധ കാവൽക്കാരെ വിന്യസിച്ചതായി ആരോപണം

4 മണിക്കൂർ മുൻപ്
താൻ വീട്ടുതടങ്കലിലാണെന്ന് സോനം വാങ്ചുക്ക്; വീടിന് ചുറ്റും സായുധ കാവൽക്കാരെ വിന്യസിച്ചതായി ആരോപണം

താൻ വീട്ടുതടങ്കലിലാണെന്ന് സോനം വാങ്ചുക്ക്; വീടിന് ചുറ്റും സായുധ കാവൽക്കാരെ വിന്യസിച്ചതായി ആരോപണം

4 മണിക്കൂർ മുൻപ്
എസ്എസ്എല്‍സി, ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി പരീക്ഷ തീയതികള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു; എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ മാർച്ച് 1 മുതൽ

എസ്എസ്എല്‍സി, ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി പരീക്ഷ തീയതികള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു; എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ മാർച്ച് 1 മുതൽ

17 മണിക്കൂർ മുൻപ്
മെസിയുടെ പേരിലെ തട്ടിപ്പ്: മുൻ കായികമന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാനെ പ്രതിചേർക്കാൻ ഗവർണറുടെ അനുമതി

മെസിയുടെ പേരിലെ തട്ടിപ്പ്: മുൻ കായികമന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാനെ പ്രതിചേർക്കാൻ ഗവർണറുടെ അനുമതി

18 മണിക്കൂർ മുൻപ്