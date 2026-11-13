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താൻ വീട്ടുതടങ്കലിലാണെന്ന് സോനം വാങ്ചുക്ക്; വീടിന് ചുറ്റും സായുധ കാവൽക്കാരെ വിന്യസിച്ചതായി ആരോപണം

By Metro Journal Team · 13 Nov 2026, 07:51 AM
Sonam - താൻ വീട്ടുതടങ്കലിലാണെന്ന് സോനം വാങ്ചുക്ക്; വീടിന് ചുറ്റും സായുധ കാവൽക്കാരെ വിന്യസിച്ചതായി ആരോപണം

താന്‍ വീട്ടുതടങ്കലിലാണെന്ന ആരോപണവുമായി വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ സോനം വാങ്ചുക്ക്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ലഡാക്കിലെ ലേയിലുണ്ടായ കൊലപാതകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണ കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് വൈകുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്തതിനാണ് നടപടിയെന്ന് സോനം വാങ്ചുക്ക് പറഞ്ഞു. തന്റെ വീടിന് ചുറ്റും സായുധ കാവല്‍ക്കാരെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും സോനം വാങ്ചുക്ക് ആരോപിക്കുന്നു.

തന്റെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകള്‍ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയാണെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. കൊടും തണുപ്പില്‍ അതിവേഗം കൗണ്‍സില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കുകയാണെന്നും ആരോപിച്ചു.

അതേസമയം, ലഡാക്കില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കെ പ്രതിഷേധ വേദിയിലെത്തിയ സോനത്തെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് നീക്കിയിരുന്നു. ലേയിലെ പ്രതിഷേധ സ്ഥലത്തുനിന്ന് വാങ്ചുക്കിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് വീട്ടിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് നടപടിക്കു പിന്നാലെ ‘രാജ്യത്തോടുള്ള ലഡാക്കിന്റെ അടിയന്തര അഭ്യര്‍ഥന’ എന്ന തലക്കെട്ടില്‍ സോനം എക്‌സില്‍ വീഡിയോ സന്ദേശം പങ്കുവച്ചിരുന്നു. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുര്‍മു, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി എന്നിവരോടും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോടും ലഡാക്കിന്റെ വിഷയത്തില്‍ ഇടപെടണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭ്യര്‍ഥിച്ചിരുന്നു.

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