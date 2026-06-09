വിശാഖപട്ടണം സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിലെ അപകടം: ഉരുകിയ ഇരുമ്പ് ചോർന്ന് തീപിടിച്ചു; മരണം ഒൻപതായി
ഹൈദരാബാദ്: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ അനകപ്പള്ളി ജില്ലയിലുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ രാഷ്ട്രീയ ഇസ്പത് നിഗം ലിമിറ്റഡിന്റെ (RINL) വിശാഖപട്ടണം സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിൽ (VSP) തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരമുണ്ടായ വൻ തീപിടിത്തത്തിൽ ഒൻപത് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു. അപകടത്തിൽ 11 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽ ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.
സ്റ്റീൽ മെൽറ്റിംഗ് ഷോപ്പ്-1-ലെ കണ്ടിന്യൂവസ് കാസ്റ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് ദുരന്തമുണ്ടായത്. ഏകദേശം 1,600 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനിലയിൽ ഉരുകിയ ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള ഇരുമ്പ് അടങ്ങിയ കൂറ്റൻ പാത്രം (Ladle) ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഉയർത്തുന്നതിനിടയിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു. പൊട്ടിത്തെറിയെ തുടർന്ന് ഉരുകിയ ദ്രാവക ലോഹം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുകയും സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ മേലേക്ക് പടരുകയുമായിരുന്നു. അതിശക്തമായ ചൂടിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം കത്തിക്കരിഞ്ഞു.
അപകടത്തെത്തുടർന്ന് പ്ലാന്റിൽ കനത്ത പുക ഉയർന്നത് തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ പരിഭ്രാന്തി പരത്തി. പ്ലാന്റിലെ ജീവനക്കാരെ ഉടൻ തന്നെ സൈറൺ മുഴക്കി സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അഗ്നിശമനസേനാംഗങ്ങൾ മണിക്കൂറുകൾ പ്രയത്നിച്ചാണ് പ്ലാന്റിലെ തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയത്.
അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരിൽ ആറ് സ്ഥിരം ജീവനക്കാരും മൂന്ന് കരാർ തൊഴിലാളികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. അപകടസമയത്ത് ഇരുപതോളം തൊഴിലാളികൾ ഈ ഭാഗത്ത് ജോലിയിലുണ്ടായിരുന്നു.
കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ഭൂപതിരാജു ശ്രീനിവാസ വർമ്മ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. ചന്ദ്രബാബു നായിഡു എന്നിവർ സംഭവത്തിൽ കനത്ത ഞെട്ടൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ദുരന്തത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദേശീയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് (PMNRF) രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതവും പരിക്കേറ്റവർക്ക് 50,000 രൂപ വീതവും ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.