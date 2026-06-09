ലഹരിപ്പണമിടപാട് കേസ്: മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇ.ഡി റെയ്ഡ്; 142 കോടിയുടെ അനധികൃത സ്വത്ത്; ബംഗാളിൽ മുൻ തൃണമൂൽ എം.എൽ.എ അറസ്റ്റിൽ
ന്യൂഡൽഹി/കൊൽക്കത്ത: വൻതോതിലുള്ള രാജ്യാന്തര മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) മിസോറാം, ത്രിപുര, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒരേസമയം റെയ്ഡ് നടത്തി. ഏകദേശം 142 കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണ ഇടപാടാണ് ഈ കേസിൽ നടന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഇ.ഡി വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
അതേസമയം പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ വധശ്രമം, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ അടക്കം നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ മുൻ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (ടി.എം.സി) എം.എൽ.എ ജഹാംഗീർ ഖാനെ നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിൽ വെച്ച് ബംഗാൾ പൊലീസിന്റെ പ്രത്യേക ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (STF) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
വൻ ലഹരിവേട്ടയും 142 കോടിയുടെ കള്ളപ്പണവും
നാർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (NCB) നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് മണി ലോണ്ടറിംഗ് ആക്ട് (PMLA) പ്രകാരമാണ് ഇ.ഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയത്.
- തുടക്കം: 2025 ഓഗസ്റ്റ് 21-ന് ത്രിപുരയിൽ വെച്ച് 49.10 കിലോഗ്രാം മെത്താംഫെറ്റാമൈൻ (Methamphetamine) ഗുളികകളും 40 ഗ്രാം ഹെറോയിനും പിടികൂടിയതോടെയാണ് ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ തുടക്കം.
- ലഹരി പാത: മ്യാൻമാറിൽ നിന്നും മിസോറാമിലെ ചമ്പായും സോഖാവ്തറും വഴി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് പിന്നീട് ത്രിപുരയിലെത്തിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ബംഗ്ലാദേശിലേക്കും ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്ന വൻ സംഘമാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ.
- ഇടപാടുകൾ: മയക്കുമരുന്ന് വിറ്റുകിട്ടിയ 142 കോടിയോളം രൂപ നിയമവിധേയമാക്കാൻ നിരവധി വ്യാജ കമ്പനികളുടെയും (Shell Companies) അക്കൗണ്ടുകളുടെയും സഹായം തേടിയതായി ഇ.ഡി കണ്ടെത്തി. അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ ബാങ്ക് രേഖകളും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നിലവിൽ റെയ്ഡ് പുരോഗമിക്കുന്നത്.
നേപ്പാളിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച ടി.എം.സി നേതാവ് പിടിയിൽ
തെക്കേ 24 പർഗാനാസ് ജില്ലയിലെ ഫാൽട്ട മണ്ഡലത്തിലെ മുൻ തൃണമൂൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയും ശക്തനായ നേതാവുമായ ജഹാംഗീർ ഖാനെ (പുഷ്പ യൂ ഖാൻ) ആണ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി ഇദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയിരുന്ന താൽക്കാലിക അറസ്റ്റ് വിലക്ക് മെയ് 26-ന് നീക്കിയിരുന്നു. ഇതോടെ ഒളിവിൽ പോയ ഇയാൾ നേപ്പാളിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഡാർജിലിംഗിലെ പാനിടാങ്കിയിൽ വെച്ചാണ് പിടിയിലായത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഇയാളെ കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു.