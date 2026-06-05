പ്രവചനാതീതവും അതിരൂക്ഷവും; എൽ നിനോ പ്രതിഭാസം വീണ്ടും വരുന്നു: കടുത്ത ആശങ്കയോടെ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ

By  Metro Desk Jun 5, 2026, 08:51 IST
EI Nino

ന്യൂഡൽഹി: ആഗോള കാലാവസ്ഥയെ തലകീഴായി മറിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള 'എൽ നിനോ' (El Niño) പ്രതിഭാസം കൂടുതൽ ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നതായി ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടനയുടെ (WMO) മുന്നറിയിപ്പ്. 'പ്രവചനാതീതവും അതിരൂക്ഷവുമായ' കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കായിരിക്കും വരും മാസങ്ങളിൽ ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡം സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത്.

​മധ്യ-കിഴക്കൻ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ സമുദ്രോപരിതല താപനിലയിലുണ്ടാകുന്ന അസാധാരണമായ വർധനവാണ് എൽ നിനോയ്ക്ക് കാരണം. ഇത് മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ആഗോളതാപനവുമായി കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ആഘാതം ഇരട്ടിയാകും. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടുന്ന ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ വരാനിരിക്കുന്ന കാലവർഷം (മൺസൂൺ) ദുർബലപ്പെടാനും കടുത്ത വരൾച്ചയിലേക്കും ഉഷ്ണതരംഗങ്ങളിലേക്കും (Heatwaves) നയിക്കുമെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

​കേരളത്തിലടക്കം ശരാശരിയേക്കാൾ ഉയർന്ന താപനില അനുഭവപ്പെടാൻ ഇത് കാരണമായേക്കാം. അതേസമയം, പസഫിക് സമുദ്ര മേഖലയിൽ ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ രൂപപ്പെടാനും ചിലയിടങ്ങളിൽ അപ്രതീക്ഷിത പ്രളയമുണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന കടുത്ത കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെയും ഭക്ഷ്യ-കുടിവെള്ള പ്രതിസന്ധികളെയും നേരിടാൻ രാജ്യങ്ങൾ അടിയന്തരമായി സജ്ജമാകണമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ (UN) നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

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