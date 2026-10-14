ഒമ്പത് റിയാലിന്റെ സമ്പൂര്ണ്ണ ആരോഗ്യ പാക്കേജ് അവതരിപ്പിച്ച് അല് ഖൂദിലെ റവാബി മെഡി കെയര്
അൽ ഖൂദ്, ഒമാൻ — അൽ ഖൂദ് 7-ൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന റവാബി മെഡികെയർ പുതിയ ആരോഗ്യപരിരക്ഷാ പാക്കേജുകളുടെയും പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങളുടെയും ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. പ്രാദേശിക സമൂഹത്തിന് ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള വൈദ്യസഹായം, പ്രതിരോധ ആരോഗ്യ പരിശോധനകൾ, വിപുലമായ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ചികിത്സകൾ എന്നിവ കൂടുതൽ ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതികളിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് അറിയിച്ചു.
എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമായ പ്രതിരോധ പരിചരണത്തിന് പിന്തുണ നൽകുന്നതിനായി, താങ്ങാനാവുന്ന നിരക്കിൽ പതിവ് പരിശോധനകളും അത്യാവശ്യ ദന്ത പരിചരണ സേവനങ്ങളും നൽകാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള 9 ഒമാൻ റിയാലിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ ആരോഗ്യ പാക്കേജും, സ്മൈൽ കെയർ ഡെൻ്റൽ ഓഫറും റവാബി മെഡികെയർ അവതരിപ്പിച്ചു.
വെറും 9 റിയാലിന്റെ ഈ സ്മാർട്ട് പാക്കേജിൽ 22-ൽ അധികം മെഡിക്കൽ പരിശോധനകളും ഒപ്പം സൗജന്യ ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷനും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇ.സി.ജി (ECG), കൊളസ്ട്രോൾ, ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ, കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ (ക്രിയാറ്റിനിൻ, യൂറിക് ആസിഡ്), തൈറോയ്ഡ് (TSH), പ്രമേഹ പരിശോധനകൾ (Fasting Glucose, HbA1c), കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് കൗണ്ട് (CBC), അയേൺ, കാൽസ്യം തുടങ്ങി ശരീരത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ഈ പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമാണ്.
പ്രതിരോധ പരിചരണങ്ങൾക്ക് പുറമേ, പ്രത്യേക വന്ധ്യതാ ചികിത്സാ സേവനങ്ങളും റവാബി മെഡികെയർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സീനിയർ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലുകളുടെ പിന്തുണയും ആധുനിക ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ഈ പുതിയ ക്ലിനിക്കൽ വിഭാഗം, പ്രത്യുൽപാദന സംബന്ധമായ ആരോഗ്യ പരിഹാരങ്ങൾ തേടുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് സമഗ്രമായ പരിശോധനകളും ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാക്കും.
നിലവിൽ ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണർ (GP), ഡെന്റൽ, ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും ചികിത്സാ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത്. PDO മെഡിക്കൽ സേവനവും നിലവിൽ ലഭ്യമാണ്. പീഡിയാട്രിക് വിഭാഗം ഉടൻ ആരംഭിക്കും. വിസ മെഡിക്കല് സേവനങ്ങളും റവാബി മെഡി കെയറില് അടുത്ത മാസത്തോടെ ആരംഭിക്കുമെന്നും അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
വിവിധ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികൾ റവാബി മെഡികെയറിൽ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലൂടെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയുള്ളവർക്ക് വിവിധ ചികിത്സാ സേവനങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകും. സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ ഭാഗമായി റവാബി മെഡികെയർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രക്തദാന ക്യാമ്പ് നവംബർ 21ന് ക്ലിനിക്കിൽ നടക്കും. രക്തദാനത്തിന് സന്നദ്ധരായവർ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
"സമൂഹത്തിലെ നിർണായകമായ ആരോഗ്യ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ക്ലിനിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം, എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപരിരക്ഷ പ്രാപ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം," വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ റവാബി മെഡികെയറിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാനേജ്മെൻ്റ് വ്യക്തമാക്കി. കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക്: +968 7517 0140
ഡോ. ശിലാശ് അഹമദ്, ഡോ. കൃഷ്ണപ്രിയ, ഡോ. നാന്സി ഡിസൂസ, ഡോ. ബിഉല ജോസഫ്, പാര്ച്ചേഴ്സ് മാനേജര് മുഹമ്മദ് ഫായിസ്, ബിസിനസ് ഡവലപ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈഷാഖ് എന്നിവര് വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുത്തു.