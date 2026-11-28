കുവൈത്തിൽ 108 പള്ളികളിൽ മഴയ്ക്കായി പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന നടത്തി
കുവൈത്ത് സിറ്റി: മഴ ലഭിക്കാനായി കുവൈത്തിലെ 108 പള്ളികളിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയായ സലാത്തുൽ ഇസ്തിസ്ഖാ സംഘടിപ്പിച്ചു. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10.30നായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന.
പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ചര്യ പിന്തുടർന്നാണ് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഗവർണറേറ്റുകളിലെ പള്ളികളിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയത്. വരൾച്ചയും ജലക്ഷാമവും അനുഭവപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മഴയ്ക്കായി വിശ്വാസികൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുത്തു.
രണ്ട് റക്അത്തുകളുള്ള പ്രത്യേക നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഇമാം പ്രഭാഷണം നടത്തുകയും മഴയ്ക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജ്യത്തെ വിവിധ താമസമേഖലകളിലുള്ളവർക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനായാണ് 108 പള്ളികൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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