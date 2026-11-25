മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് യുദ്ധം: യുഎഇ നിവാസികൾ ഇന്ന് രാത്രി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏഴ് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ
ദുബായ്: മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ സംഘർഷം വീണ്ടും രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ വർധിക്കുന്നു. സൗദി അറേബ്യയിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണശ്രമങ്ങൾ, യെമനിലെ ഹൂതി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സഖ്യസേനയുടെ ആക്രമണം, അമേരിക്കയുടെ പുതിയ സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ് എന്നിവയാണ് മേഖലയിലെ പ്രധാന സംഭവവികാസങ്ങൾ.
നവംബർ 25-ന് പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം യുഎഇ നിവാസികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏഴ് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ്.
1. സൗദിയിൽ നാല് ഡ്രോണുകൾ തടഞ്ഞു
സൗദി അറേബ്യയിലെ റാസ് തനൂറയ്ക്ക് മുകളിൽ എത്തിയ നാല് ഡ്രോണുകൾ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനം തകർത്തതായി സഖ്യസേന അറിയിച്ചു. ഡ്രോണുകൾ തകർത്തതിനെ തുടർന്ന് അവശിഷ്ടങ്ങൾ പതിച്ചെങ്കിലും ആളപായമില്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. റാസ് തനൂറ എണ്ണശുദ്ധീകരണശാല ആക്രമിച്ചെന്ന ഹൂതികളുടെ അവകാശവാദം സൗദി അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
2. യെമനിലെ ഹുദൈദ തുറമുഖത്ത് ആക്രമണം
യെമനിലെ ഹുദൈദ തുറമുഖത്തും വടക്കൻ പ്രവിശ്യകളിലെ ചില കേന്ദ്രങ്ങളിലും സഖ്യസേന ആക്രമണം നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇതിന് പിന്നാലെ സൗദിയിലെ ജിദ്ദ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെങ്കടൽ തുറമുഖങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുമെന്ന് ഹൂതികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
3. അമേരിക്കയുടെ പുതിയ സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ്
മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ള അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് യുഎസ് മിഷൻ നിർദേശിച്ചു. സംഘർഷം രൂക്ഷമായാൽ വ്യോമപാതകൾ അടയ്ക്കുന്നതിനും വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കുന്നതിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.
4. ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിന് ജനുവരി വരെ ഫണ്ട്
ഇറാനെതിരായ സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം ജനുവരി അവസാനം വരെ ലഭ്യമാണെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലപാടുകളും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
5. ഇറാനിലേക്കുള്ള എണ്ണക്കടത്ത് തടയാൻ ഇറാഖ് നീക്കം
കുർദിസ്ഥാൻ മേഖലയിലെ ചില അതിർത്തി കേന്ദ്രങ്ങളും എണ്ണപ്പാടങ്ങളും ഫെഡറൽ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ ഇറാഖ് നീക്കം തുടങ്ങി. ഇറാഖിൽനിന്ന് ഇറാനിലേക്ക് എണ്ണ കടത്തുന്നുവെന്ന ആരോപണങ്ങളാണ് നടപടിക്ക് പിന്നിലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
6. റിയാദ് ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ഇന്ത്യ
സൗദി അറേബ്യയിലെ റിയാദിൽ സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ കെട്ടിടത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ 11 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഇതിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരുമുണ്ട്. ആക്രമണത്തെ ഇന്ത്യ അപലപിക്കുകയും പരിക്കേറ്റവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം നൽകാൻ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഇടപെടുകയും ചെയ്തു.
7. യുഎഇയിൽ വിമാന സർവീസുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം
പ്രാദേശിക സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചില വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കുകയോ മാറ്റിവെക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അബുദാബിയിൽനിന്നുള്ള റിയാദ്, ദമ്മാം സർവീസുകൾ നവംബർ 30 വരെ എത്തിഹാദ് റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സൗദിയിലേക്കുള്ള ചില സർവീസുകളിലും നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്.
യുഎഇ നിവാസികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക:**
പ്രാദേശിക സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുന്നതിനാൽ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ മാത്രം വിശ്വസിക്കുക. യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് വിമാനക്കമ്പനികളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പുകൾ പരിശോധിക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.
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