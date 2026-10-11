സൗദി വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ ഹൂതികളുടെ വ്യോമാക്രമണം; പന്ത്രണ്ട് മരണം: മുന്നൂറിലധികം പേർക്ക് പരിക്ക്
സൗദി അറേബ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ റിയാദിലെ കിങ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ ഉണ്ടായ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ 12 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 300-ലധികം ആളുകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി സൗദി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഒരു ആഴ്ചയ്ക്കിടെ ഇതേ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൂന്നാമത്തെ ആക്രമണമാണിത്.
ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് വിമാനത്താവളത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റിയതായും പലരുടെയും നില ഗുരുതരമാണെന്നും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. യെമനിലെ ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതി വിമതരാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് സൗദി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേനയുടെ വിലയിരുത്തൽ. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ.
ആക്രമണം നടത്തിയത് യെമനിലെ ഹൂതികളാണെന്നാണ് സൗദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേനയുടെ ആരോപണം. ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ലോക നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തി. റിയാദ് വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ യെമൻ സർക്കാരും അപലപിച്ചു. സൗദി അറേബ്യയോട് ഐക്യദാർഢ്യവും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായും ഹൂതി ഭീഷണി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി സഖ്യ സേനയ്ക്കൊപ്പം ചേർന്ന് പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും യെമൻ വ്യക്തമാക്കി. ആക്രമണത്തെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപും അപലപിച്ചു. ആക്രമണം ‘ഭയാനക’മാണെന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം.
അതിനിടെ ഒമാൻ ഉൾക്കടലിൽ എണ്ണ ടാങ്കറിനെ യുഎസ് സേന ആക്രമിച്ചു. ഇറാൻ തുറമുഖത്ത് നിന്ന് മടങ്ങുകയായിരുന്ന കപ്പലിന് നേരെയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ്. യുഎസ് ഉപരോധം മറികടന്ന് ഇറാനിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയ പാനമ പതാക വഹിച്ച കപ്പലാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. ആക്രമണത്തിൽ ജീവനക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്നും യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ്.